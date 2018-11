France: Maggy Biskupski, la présidente des Policiers en colère, s'est suicidée

Maggy Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère née au lendemain de l'attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016, a été retrouvée morte lundi à son domicile, a-t-on appris de sources concordantes. « Après l'épouvantable attaque de Viry-Châtillon, Maggy Biskupski s'était engagée pour porter la voix des policiers en colère », a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. L'enquête judiciaire nous éclairera. Ce soir, notre tristesse est profonde. »



La jeune femme de 36 ans a été retrouvée morte avec son arme de service à son domicile de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, selon une source proche de l'enquête. Une lettre a été retrouvée. La piste du suicide est privilégiée, selon cette source. Policière à la brigade anticriminalité des Yvelines, Maggy Biskupski était visée, ainsi que trois collègues, par une procédure de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour « manquements » à leur devoir de réserve.



Maggy Biskupski était la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère (MPC), constituée lors de la fronde policière qui avait suivi l'agression aux cocktails Molotov de deux policiers le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon, en Essonne. Cette attaque avait révolté les forces de l'ordre et provoqué une fronde inédite parmi les policiers. Nombre d'entre eux avaient bravé leur devoir de réserve et défilé durant plusieurs semaines à Paris et ailleurs en France pour exprimer leur « malaise » face à la « haine anti-flics » et dénoncer leur manque de moyens.