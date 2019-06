France: Le Maroc à l'honneur du salon de la chasse "Game Fair 2019"

Le Maroc sera le pays à l’honneur du prochain Game Fair, la plus grande vitrine de la chasse en France et un rendez-vous annuel incontournable pour des milliers d’adeptes et de professionnels, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2019 à Lamotte-Beuvron (France), indique le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement durable.



Cette 38è édition du Game Fair abritera pour la première fois un pavillon d’honneur aux couleurs du Royaume, précise la même source dans un communiqué, notant que ce pavillon sera inauguré le 15 juin par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement durable M. Aziz Akhannouch, qui conduira une importante délégation de professionnels et d’institutionnels marocains. Pour la première participation officielle du Royaume, plus de 80.000 personnes découvriront les atouts du Maroc dans les domaines de la chasse et de la pêche.



Le Pavillon marocain sera une réelle vitrine de la culture marocaine de la chasse et de la pêche, ainsi que des traditions et de la gastronomie du pays, ajoute le ministère, notant que des animations y seront également proposées avec de la fauconnerie, des parades, de la danse et des spectacles équestres.