France : Akhannouch inaugure le pavillon du Maroc au Salon de la chasse et de la ruralité à Lamotte Beuvron

La participation marocaine est la première du genre à ce Salon, considéré comme le plus important en France et en Europe et un rendez-vous incontournable pour des milliers d'adeptes de la chasse et de professionnels.



S'étalant sur une superficie de 3.000m2, le pavillon du royaume est un joyau de l'architecture marocaine avec d’imposantes arcades ouvertes sur des tentes caidales gigantesques savamment alignées en plein cœur du Salon, faisant de lui l'une des plus grandes attractions du Game Fair.



Les nombreux stands du pavillon représentant des institutions publiques et privées, des sociétés de tourisme de chasse et des associations, mettent en avant les atouts dont regorge le Royaume tant pour ce qui est de la chasse et de la pêche que de l’artisanat, du tourisme, de la culture, de la gastronomie et des arts populaires.



Des animations y sont également proposées avec de la fauconnerie, des parades, de la danse et des spectacles équestres.



Les deux ministres ainsi que les délégations les accompagnant ont effectué, à cette occasion, une visite à travers les différentes ailes du pavillon où des éclaircissements leur ont été fournis par le secrétaire général du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification sur les écosystèmes naturels au Maroc et leur diversité, les principales espèces de gibiers existantes, les aires protégées dans le pays ainsi que sur l'ancrage de la chasse et de la pêche dans les traditions marocaines.



MM. Akhannouch et Guillaume ont ensuite effectué une tournée à travers les stands du Salon avant de se rendre à l'aire réservée au tir à l'arc où ils se sont essayés à la pratique de ce sport dans une ambiance bon enfant et au milieu d'une foule nombreuse.



Les deux responsables ont tenu auparavant une rencontre de travail au cours de laquelle ils ont passé en revue les accords existant entre le Maroc et la France dans les domaines de leurs compétences. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale notamment en matière de formation professionnelle et dans le secteur de l'aquaculture.



Le Game Fair s'étend sur une superficie de près de 400 hectares sur lesquels plus de 560 exposants de différents pays présentent leurs nouveautés : fusils de chasse, munitions, optique, vêtements, objets connectés...



Selon la Fédération marocaine de la chasse, le Royaume compte près de 80.000 chasseurs, en nette augmentation mais encore en deçà du nombre atteint par des pays comme la France qui dénombre plus d’un million de chasseurs.



Le Maroc compte aussi 49 sociétés de chasse touristique et 1998 associations de chasseurs.



Ouverte vendredi, la 38eme édition du Salon de la chasse et de la ruralité, "Game Fair", se poursuivra jusqu’à dimanche au grand bonheur des milliers d’adeptes de la chasse et de professionnels qui y affluent chaque année.