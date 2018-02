France/26e j.: Marseille conforte sa place sur le podium, Lyon s'en éloigne

Marseille ne laisse pas Monaco s'envoler : l'ASM avait mis la pression dès vendredi en surclassant Dijon (4-0) et en prenant provisoirement quatre longueurs d'avance. Mais, face à Bordeaux, l'OM a prouvé qu'il ne comptait pas se contenter d'une place sur le podium mais avait toujours en ligne de mire la 2e place, dernier ticket disponible directement qualificatif pour la Ligue des champions.



Comme d'habitude, les Olympiens s'en sont remis à leur détonateur Florian Thauvin, auteur de l'ouverture du score de la tête sur un service de Payet. Avec déjà 15 buts et 10 passes décisives aux deux-tiers de la L1, "Flotov" fait tout ce qu'il faut pour espérer décrocher son billet pour le Mondial en Russie.



En dehors du terrain, l'avant-match a été marqué par deux épisodes peu communs: 48 ultras bordelais ont été interpellés et placés en garde à vue à Marseille alors qu'ils tentaient de braver l'interdiction préfectorale en se rendant en bus au stade Vélodrome.



Et outre les bannières incendiaires déployées dans l'enceinte à l'encontre des instances, le gigantesque "tifo" annoncé en grande pompe par le club a été annulé en raison d'une polémique: une partie des supporters se sont désolidarisés de l'aide financière de la plateforme Netflix, qui voulait promouvoir à cette occasion sa série "Marseille". Prochains épisodes : le double "Clasico" face au PSG qui promettent d'être tout aussi chaud!





La série noire de Lyon continue ! Englués dans une mauvaise passe avec trois défaites consécutives en championnat, les Lyonnais ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras à Lille.



Après avoir rapidement pris le contrôle du match grâce au doublé de Bertrand Traoré (21e, 44e), les coéquipiers de Nabil Fekir, remplaçant au coup d'envoi, semblaient bien partis pour enfin mettre fin à leur spirale négative.



Mais Lille, sous l'impulsion de son joker Luiz Araujo, passeur pour Pépé (65e) puis buteur (81e), a réussi à arracher un point important pour la course au maintien.



Ce mauvais résultat pourrait être déjà celui de trop pour l'OL dans sa course au podium et à la qualification pour la Ligue des champions: Monaco, 2e, a déjà sept longueurs d'avance. Reste l'option Europa League, dont la finale se jouera au Groupama Stadium de Lyon, pour se qualifier directement en C1. A moins d'une incroyable remontée ?



Enfin, samedi, le leader Paris SG s'est rassuré contre Strasbourg (5-2), trois jours après sa défaite contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des champions. (afp)