Forum Maroc-France: visite d'une délégation de députés français dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

"Cette visite de quatre jours sera l'occasion pour les parlementaires français de participer au forum d’affaires Maroc-France de Dakhla, organisé par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc et la région Dakhla-Oued Eddahab, de s’entretenir avec des personnalités officielles, de s’enquérir des projets structurants de cette région à fort potentiel économique, social, environnemental et culturel et d’échanger avec des expatriés français", a déclaré vendredi à Atlasinfo, le député et président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale, M. Mustapha Laabid.



Dans une volonté de faire ensemble, a-t-il souligné, "les parlementaires français, divers dans leurs parcours sociologique et politique, ont voulu effectuer cette visite dans le but de nourrir et de faire fructifier les partenariats franco-marocains".



En effet, si la principale activité des groupes d’amitié à l’Assemblée nationale est l’organisation de missions auprès du parlement homologue et de réceptions de délégations parlementaires étrangères, a poursuivi M. Laabid, "ils peuvent également servir de point d’appui à des actions de coopération interparlementaire ou de coopération décentralisée."



Pour rappel, ce déplacement est le troisième organisé par des députés du groupe d’amitié depuis le début de cette législature, après celui d’Avril 2018 à Rabat et Casablanca et celui d’avril 2019 à Fès et Meknès.



Pour le député Mustapha Laabid, "l'histoire qui lie la France et le Maroc est riche et diverse. Si elle est ancienne et intense diplomatiquement, elle dépasse aussi largement les institutions. Elle est faite d'hommes et de femmes qui aiment ces deux pays", indiquant que "cette tradition de dialogue et d’échanges animera comme toujours ce déplacement."



Organisé par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et plusieurs acteurs économiques, cet événement d'envergure vise à créer un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques marocains et français, valoriser le potentiel de la région de Dakhla Oued-Eddahab comme point d'entrée et hub vers l’Afrique et présenter les opportunités d’investissements qu'elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement dans la région.



Ce forum d'affaires rassemblant plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains a été marqué par la présentation du Plan de développement régional de Dakhla Oued-Eddahab et la signature de conventions de partenariat entre la région et des institutions de premier rang.



"Le choix de Dakhla pour accueillir, après Casablanca, Paris et Laâyoune, le Forum d'affaires Maroc-France, est pour nous un choix naturel, car nous sommes convaincus du potentiel que représente les régions du sud, dont le taux de croissance est l’un des plus dynamiques du Royaume", a indiqué le président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein. à l’ouverture des travaux du Forum d'affaires Maroc-France, organisé les 23 au 24 octobre à Dakhla, sous le haut patronage du roi Mohammed VI.