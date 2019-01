Foot/Maroc: le Raja Casablanca se sépare de son coach Juan Carlos Garrido

La décision a été officialisée à l'issue d'une réunion entre la direction du Raja et le coach espagnol, qui portait sur la "situation" actuelle du club marquée par des "dysfonctionnements techniques importants ayant impacté négativement la cohésion et les résultats" de l'équipe.



Les anciens internationaux marocains Youssef Safri et Bouchaib El Mbarki assureront l'intérim "en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur", ajoute le Raja dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook.



Cette décision intervient deux jours après la défaite du Raja face aux Tunisiens de l'Etoile Sportive du Sahel (0-2) en Coupe arabe des clubs. En championnat, le Raja pointe à la 5e place mais avec deux matchs en retard.



Grand rival du Wydad Casablanca, le Raja est l'un des clubs marocains les plus titrés, tenant du titre de la Coupe de la CAF 2018 et triple vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique.



Juan Carlos Garrido, 49 ans, est arrivé sur le banc du Raja en juin 2017. Auparavant, il s'est fait connaître en conduisant en 2011 le club de Villarreal jusqu'à la quatrième place du Championnat d'Espagne, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.



Il a par la suite entraîné le FC Bruges en Belgique, le Betis Séville en Espagne, Al Ahly SC en Egypte et l'Ettifaq FC en Arabie Saoudite.