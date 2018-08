"Femmes, soyez soumises à votre mari": polémique en Flandre après la messe sur la VRT

"Femmes, soyez soumises à votre mari comme l'homme l'est au Seigneur. Car l'homme est à la femme, ce que le Christ est à l'Eglise. Il a donné sa vie pour sauver l'Eglise. La femme doit donc être soumise à lui comme l'Eglise est soumise au Christ", énumère ce texte issu de la Bible et lu en direct sur la VRT (radio et TV) ce dimanche matin.



Après la diffusion du programme, le ministre de la Culture flamand Sven Gatz a appelé à supprimer les retransmissions religieuses à la télévision publique. "La liberté de culte, OK. La liberté d'opinion, OK. Mais pas de discours rétrograde sexiste aux frais des pouvoirs publics svp (Si un imam avait dit cela à la télévision, cela aurait fait du grabuge!)", a commenté le ministre Open Vld sur Twitter. En décembre dernier, M. Gatz avait déjà appelé au Parlement flamand à la fin des émissions religieuses sur la service public.



"Le sens du texte est que l'homme et la femme doivent s'estimer et se respecter", a tempéré le père supérieur de l'abbaye de Grimbergen, ce dernier regrettant la réaction du ministre Gatz. Il précise qu'il s'agit d'un texte lu "dans toutes les églises, dans toutes les langues, du monde entier". "Tous les trois ans, ce texte revient et il parle en réalité d'amour", a-t-il expliqué.