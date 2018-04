Exposition des impressionnistes: signature d'une convention de partenariat entre le musée d'Orsay et la Fondation nationale des musées du Maroc

"Avec cette convention de prêt signée aujourd'hui, les plus grands noms de l'impressionnisme vont traverser pour la première fois la Méditerranée pour être exposés au Maroc. C'est un grand privilège", s'est réjoui dans une déclaration à Atlasinfo, M. Qotbi, avant de souligner que "cet épanouissement culturel dans notre pays, nous le devons avant tout à SM le roi Mohammed VI qui aime l'art et encourage les artistes et la créativité, et qui a lancé des projets culturels de grande envergure."



"C'est une exposition inédite avec les maîtres de l’impressionnisme dont Monet, Pissaro, van Gogh, Manet, Cézanne, Renoir, Signac, Caillebotte, Seurat, Boudin, Sisley et bien d'autres", a-t-il ajouté, saluant le soutien de Mme Brigitte Macron à l'organisation de cette exposition.



"Avec l'exposition "La modernité méditerranéenne", en partenariat avec le Centre Pompidou le 24 avril prochain, le rayonnement culturel de Rabat fait de la capitale, ville lumière, une destination majeure de la culture en Afrique", s'est félicité Mehdi Qotbi.