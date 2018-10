Exercice militaire conjoint des armées de l'air de la Tunisie et de l’Arabie Saoudite

Les armées de l’air de la Tunisie et de l’Arabie Saoudite effectuent actuellement en Tunisie un exercice militaire conjoint, a-t-on indiqué mercredi de source officielle.



Le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, et l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud Ali, ont eu un entretien durant lequel ils ont examiné les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.



Lors de cette rencontre, M. Zbidi s’est félicité de l’exercice militaire exécuté par l’armée de l’air des deux pays, relevant que les forces spéciales vont procéder, prochainement, à un exercice similaire dans le domaine du soutien sanitaire à l’armée. Il a, à cette occasion, appelé à établir une convention spécifique de partenariat dans le domaine de la médecine militaire qui porte sur la formation, le développement de la recherche médicale et l’échange de compétences et d’expertises.



Pour sa part, le diplomate saoudien a indiqué que l’exercice militaire conjoint exécuté par l’armée de l’air des deux pays est un pas positif sur la voie de l’échange des expertises en matière de ravitaillement et de soutien technique.



M. Ben Mahmoud Ali a de même formulé l’espoir de voir la coopération se développer davantage pour englober divers domaines, tels la santé militaire et l’industrie militaire.