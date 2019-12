Examen au Caire des moyens de booster la coopération économique entre le Maroc et l'Egypte

Des acteurs économiques marocains et égyptiens ont examiné, samedi au Caire, les mécanismes permettant de booster la coopération et l'intégration économiques bilatérales en vue de promouvoir les relations entre l'Égypte et le Maroc.



Réunis à l’occasion des activités du 4è Forum international pour le développement et la coexistence entre les peuples, co-organisé par l'association maroco-égyptienne des hommes d'affaires et la Fondation "Enfants du Maroc en Egypte pour le développement", ces acteurs, notamment des hommes d'affaires et représentants de la société civile, ont soutenu que "le renforcement de la coopération égypto-marocaine contribuera à réaliser l'intégration arabo-africaine".



Lors de cette rencontre, à laquelle la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima a été l’invitée d’honneur, les participants ont mis un accent particulier sur le remarquable développement économique que connaît le Royaume ainsi que sur la diversité de ses potentialités naturelles et humaines.



Au cours de la session inaugurale, le président de l'association maroco-égyptienne des hommes d'affaires, Mohamed Adil Hosni, a souligné que cette réunion vise la création d’un dialogue ouvert entre les parties égyptienne et marocaine afin de renforcer les relations bilatérales et accélérer l'intégration arabo-africaine.



"L'Égypte et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques civilisationnelles et humanitaires", a-t-il relevé, ajoutant que les conditions sont réunies entre les deux pays pour faire avancer la coopération et l'action commune.



De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc au Caire, Abderrazak Dinar, a souligné la profondeur des relations liant le Maroc et l'Egypte, saluant la coordination permanente et le soutien mutuel entre les deux pays lors des manifestations internationales.



"Entre Rabat et le Caire, il existe une série de mémorandums d’entente et d’accords bilatéraux, particulièrement dans le secteur économique", a-t-il rappelé, faisant remarquer, en outre, que le niveau de coopération entre les hommes d'affaires des deux pays n'a pas encore atteint le niveau escompté.



Pour sa part, Samira El Achiri, la présidente du Forum, a appelé à l’ouverture d’un dialogue entre les deux pays en vue de renforcer davantage la coopération économique.



"Les relations économiques, financières, religieuses et historiques liant le Maroc, l'Égypte et le continent africain sont très prometteuses, compte tenu de la position géostratégique du Maroc, de ses potentialités naturelles et humaines et de la solidité de son système financier et économique", a-t-elle dit.



Pour Abderrafie El Hachimi, responsable à "Attijariwafa Bank Egypte", le secteur bancaire joue un rôle de premier plan dans l’accélération du développement durable dans la région arabe et africaine.



Durant son intervention, M. El Hachimi a passé en revue les services fournis et les innombrables réalisations du groupe bancaire marocain dans les pays du continent africain, notant que le groupe a acquiert la première part de marché de l'actif total au niveau des banques investissant sur le continent.



Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu à plusieurs personnalités en reconnaissance de leurs services dans les domaines de la finance, des affaires et du travail social.