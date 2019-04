Examen à Moscou des moyens de renforcer la coopération commerciale entre le Maroc et la Russie

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil d’Affaires maroco-russe et président de l’Association marocaine des exportateurs "ASMEX", Hassan Sentissi, a indiqué que la coopération bilatérale a connu, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un nouvel élan marqué par la hausse du chiffre d’Affaires du commerce entre les deux pays de près de 13 pc en 2018, notant que cette évolution requiert désormais des hommes d’affaires marocains de redoubler d’efforts afin que les échanges bilatéraux puissent atteindre leur potentiel maximum.



M. Sentissi a évoqué plusieurs domaines de coopération à même de contribuer au développement des échanges bilatéraux notamment l’aéronautique, l’industrie automobile et les nouvelles technologies, des secteurs où le Maroc s’est engagé avec une démarche structurée et prometteuse visant à faire du Royaume un hub d’excellence au niveau continental et mondial.



La Russie peut apporter son expérience industrielle au Maroc dans ces domaines et tirer profit de la stabilité macroéconomique et du climat favorable pour le commerce dont jouit le Royaume, a noté M. Sentissi, soulignant dans ce sens qu’en développant des projets industriels au Maroc, la Russie bénéficiera d'une porte d’entrée vers l'Afrique et des relations excellentes du Maroc avec les pays du continent. De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Russie, Abdelkader Lecheheb, a souligné que les relations maroco-russes sont séculaires et en constante évolution grâce au partenariat stratégique signé lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Russie en mars 2016, qui a contribué à établir un cadre propice au développement des relations commerciales dans divers domaines.



Le représentant de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Mehrez, a, pour sa part, présenté les différentes opportunités qu'offre le Royaume en termes d’investissement et de commerce, citant notamment la stabilité macroéconomique au Maroc, le climat favorable au commerce et son ouverture sur le monde à travers les différents accords de libre-échange signés particulièrement avec les Etats-Unis, la Turquie et des pays arabes.



M. Mehrez a également mis en avant la qualité des infrastructures dont dispose le Maroc notamment ses réseaux routier et ferroviaire, ses ports et ses aéroports, outre les avantages fiscaux prévus par le Plan d’accélération industrielle (PAI), autant d'atouts qui font du Royaume une destination de choix dans le domaine du commerce et de l’investissement.



Le conseiller du président de la Chambre russe de commerce et d’industrie, Georgy Petrov, a, de son côté, souligné que les performances du commerce bilatéral en 2018 démontrent que la Russie et le Maroc ont réussi à établir des relations commerciales qui connaissent une évolution continue dans le cadre du partenariat stratégique. M. Petrov a, par ailleurs, relevé que les secteurs traditionnels de la coopération bilatérale (pétrole et gaz pour la Russie et agriculture pour le Maroc) ne reflètent pas les structures réelles des économies des deux pays, appelant à hisser le niveau de la coopération pour englober de nouveaux secteurs prometteurs notamment l’aéronautique, les nouvelles technologies, l’énergie et l’industrie pharmaceutique.



Les travaux de la 12ème session du Conseil d'Affaires russo-arabe se poursuirvont jusqu’à mercredi sous le thème "Russie-Monde Arabe: Il est temps de coopérer pour notre futur".



Cette session, qui connait la participation de 22 pays arabes et de 85 représentants des régions russes, s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions multidimensionnelles fixé entre le ministère russe des Affaires étrangères et la Ligue Arabe.



Ce plan vise notamment à assurer la réalisation des objectifs de promotion de la coopération et le renforcement d’un dialogue constructif entre les deux parties.