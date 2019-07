Euromoney Awards 2019: AWB, "Meilleure banque au Maroc"

Le Groupe Attijariwafa bank a remporté, récemment à Londres, le prix de la "Meilleure banque au Maroc" pour la 9e fois, lors de la cérémonie de remise des prix de l'excellence "Euromoney Awards for Excellence 2019", du prestigieux magazine anglais Euromoney, annonce le Groupe dans un communiqué.



Cette distinction traduit l'excellence de Attijariwafa bank sur un certain nombre de critères, à savoir la bonne conduite, l'innovation et l'élan sur les marchés dans lesquels le groupe excelle, indique la Banque qui, selon le magazine Euromoney, a connu une année de croissance remarquable et s'est distinguée grâce à une performance financière solide et sa portée géographique.



"Attjariwafa bank a démontré également sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques, en matière d’innovation dans les produits et services offerts à ces différentes catégories de clients, et dans le digital avec une grande capacité d’innovation", relève la même source.



Créés en 1992, les prix Euromoney pour l’excellence sont les prix de référence pour les banques et les banquiers et ont été les premiers de leur genre dans le secteur bancaire mondial. Cette année, Euromoney a reçu près de 1.500 soumissions de banques dans le cadre d'un programme de récompenses couvrant 20 récompenses mondiales, plus de 50 prix régionaux et les meilleurs prix bancaires dans près de 100 pays.



Depuis près de 50 ans, Euromoney est la publication leader pour couvrir la croissance de la finance internationale. Publiée tous les mois de février dans l’étude Euromoney Global Private Banking Survey, l’enquête demande aux banques privées mondiales d’identifier les principaux fournisseurs de services concurrentiels et non concurrentiels. Elle tire les données des chiffres de performance et des nominations par les banquiers.