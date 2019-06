Etape Agadir-Safi du ''Moroccan Motocycle Tour'': Les Raiders font escale à Essaouira

Les Raiders participant à la Première édition du ''Morocco Motocycle Tour'' (MMT) ont fait escale, samedi à Essaouira, au titre de la 8è étape reliant les villes d'Agadir à Safi, sur une distance de 300 km.



Quelques 25 motocyclistes affiliés à moult clubs nationaux de ce sport mécanique ont ainsi fait leur entrée dans la cité des alizés en provenance de la ville d'Agadir, le temps d'une petite escale avant de poursuivre leur périple en direction de la ville de Safi, après avoir traversé la première partie de cette étape dans une ambiance de compétition et de fair-play, et apprécié plusieurs paysages naturels lors de leur périple.



Cette compétition de sport mécanique, qui a démarré le 8 juin de la ville de Dakhla, est initiée par le Club ''Dada's Bike'', en partenariat avec l'Union Marocaine de Motos Tourisme et Loisirs (UMMTL), rappelle-t-on.



Placée sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, cette compétition, qui s’achèvera le 16 juin à Casablanca, est considérée comme étant le plus grand événement national dédié aux Motos et l’un des plus longs Tours à l’échelle africaine et dans le monde arabe.



Approché par la MAP, M. Khalil Kadimi, président du Club ''Dada's Bike'', s'est félicité des conditions excellentes de préparation et d'organisation dans lesquelles se poursuit ce Tour, ainsi que de l'accueil chaleureux réservé aux participants lors de chaque étape, relevant que cette compétition sportive, au-delà de son aspect ''Challenge'', permet aux Raiders de découvrir et d'apprécier, à leur juste valeur, les différents sites et villes traversés.



Le Tour est l'occasion également pour les motocyclistes chevronnés et les férus de ce sport, d'établir des liens entre eux et surtout de leur donner le courage pour plus de persévérance et d'endurance, car les participants auront jusqu'au 16 juin, date de la fin de cette compétition à Casablanca, de parcourir plus de 5000 km, a expliqué M. Kadimi.



Et d'ajouter que cette aventure sportive se fixe pour mission de mettre en lumière et de faire connaitre les potentialités touristiques et les paysages naturels dont regorge le Royaume, de mettre en avant les valeurs d’unité et de solidarité qui marquent l’ensemble du territoire national, et de consacrer l’esprit de compétition sportive et de fair-play entre les mordus de cette discipline, a-t-il ajouté.



Le MMT, précise-t-on, est basé sur l’idée du challenge entre les différents participants qui vont découvrir de visu les différents atouts dont disposent les provinces du Maroc sur les plans touristique et économique, ainsi que la diversité et la richesse paysagère du Royaume.



Ainsi, le MMT sillonne plus d’une trentaine de villes à travers le Royaume, sur une distance de plus de 5.000 km, répartie en 9 étapes au départ de la ville de Dakhla, en passant par Lâayoune, Guelmim, Erfoud, Oujda, Tanger, Béni Mellal, Agadir, Essaouira, et Safi avant de s'achever à Casablanca.