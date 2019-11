Essaouira : Le 5è Forum Euro-Med des Jeunes Leaders récompense 3 projets méritants de Développement Durable

Une cérémonie de remise des Prix du Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders à trois Projets portés par des jeunes en vue de réaliser le développement durable, a été organisée dimanche à Dar Souiri à Essaouira.



Ces prix, organisés avec le soutien de la Fondation Lyautey et de Webhelp, constitue une nouveauté du Forum Euro-Med des Jeunes Leaders, dont l'édition de cette année a été placée sous le thème "Engagement pour une nouvelle citoyenneté".



Pour départager les candidats à ce concours, un jury composé de personnalités qualifiées, dont des enseignants universitaires, des chercheurs et des experts, a eu le privilège de choisir deux projets en tenant compte d'une série de critères bien définis ayant trait à la priorité de la problématique et public-cible identifiés, à l'adéquation de la réponse à cette problématique, à l'impact espéré, à la pérennité du projet, et à la complémentarité de l'équipe porteuse du projet.



Quant aux initiatives visées par ce concours, elles doivent favoriser l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier les Objectifs n° 11 "Villes et communautés durables" et n° 13 "Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique".



Au terme des délibérations, il a été décidé de décerner le Prix Mention du jury au projet "Mégo Rec", porté par Maryam Aït Moulay et qui cible le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).



Ce projet, qui se fixe pour objectif d'élaborer et de produire des briques de construction isolantes à base d'argile et de mégots de cigarettes, vise à apporter une solution à la problématique de la pollution et de l'accumulation du CO2.



Quant au Prix de la Fondation Lyautey, il est revenu au projet "Mégo-cyclé", porté par Mohammed Reda Khadfy et une équipe de jeunes.



Le projet consiste à débarrasser les rues, les mers et l'environnement des mégots de cigarettes polluantes, tout en leur donnant une autre utilité. L'objectif consiste donc à recycler les mégots et de trouver un nouvel usage pour ce type de déchets en les transformant, par exemple, en substituts de bois écologiques, durables et économiques pour fabriquer du mobilier de bureaux, des bancs...etc.



Concernant le Prix (vote du public), il a été remis par le Conseiller de Sa Majesté le Roi et président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, au porteur du projet baptisé "Tri-Cycle'', Youssef El Hamdani.



"Tri-Cycle" est un système qui consiste à réorganiser le ramassage des déchets recyclables, en simplifiant la tâche des éboueurs et des collecteurs de déchets par le bais des nouvelles technologies et l'autonomisation du processus de ramassage des déchets.



Ce projet, qui cible les ménages, les éboueurs, et les entreprises de recyclage, s'insère dans le sillage de l'ODD "villes et communautés durables", en apportant des solutions à la problématique de la lutte contre le changement climatique et en proposant le recyclage comme alternative.



Grâce à ces Prix du Forum Euro-Med des Jeunes Leaders, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement pour la mise en oeuvre de leurs projets durant une année.



Ces projets sélectionnés ont eu comme particularité de favoriser la bonne gestion des ressources naturelles et la prise de responsabilité individuelle et collective et de prôner la participation de tous pour un développement inclusif.