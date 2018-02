Espagne : le gouvernement n’acceptera pas une réforme de la loi permettant l’investiture de Puigdemont

Le ministre espagnol de l’Education, porte-parole du gouvernement, Íñigo Méndez de Vigo, a affirmé jeudi que l’exécutif n’acceptera pas une réforme de la loi sur la présidence de la Generalitat (gouvernement catalan) permettant l’investiture à distance du candidat Carles Puigdemont.



Le gouvernement espagnol a réagi ainsi à la réforme de la loi sur la présidence de la Generalitat proposée par le parti de Puigdemont, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), pour tenter de donner une couverture légale à son candidat.



Méndez De Vigo a estimé, lors d’une interview à la chaîne de télévision Antena 3, que cette réforme proposée ne peut pas aboutir, expliquant que le gouvernement central, qui exerce désormais les fonctions de la Generalitat en vertu de l’article 155 de la Constitution, "ne va pas le consentir".



A son avis, les indépendantistes catalans devraient avoir pris conscience des conséquences de la violation de la Constitution et du statut d’autonomie de la Catalogne, en référence aux poursuites judiciaires engagées contre Puigdemont et des membres de son ex-gouvernement.



"Essayer de nouveau de modifier la loi de manière frauduleuse pour donner un statut à ce monsieur –Puigdemont- me semble une très mauvaise nouvelle", a insisté le porte-parole du gouvernement espagnol.



Puigdemont, installé en Belgique où il échappe aux poursuites de la justice espagnole pour rébellion et sédition, souhaite être investi à distance, une option interdite par la Cour Constitutionnelle.



Le président du parlement catalan, Roger Torrent, avait décidé le report de la session d’investiture du nouveau président du gouvernement de la Catalogne, qui était prévue le 30 janvier à l’assemblée régionale et pour laquelle Puigdemont était le seul candidat.



