Espagne : coup d’envoi du Guichet unique mobile au service des Marocains du monde

Le lancement de cette initiative du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration a été fait en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.



Outre la capitale espagnole, le lancement du Guichet unique mobile au service des Marocains du monde a été donné, ce même jour, également dans les villes de Tarragone (Nord-est), Almeria (Sud) et Valence (Est).



Ce Guichet unique fera escale samedi à Barcelone (Sud-est), Séville (Sud), et dans les îles de Majorque et Las Palmas, avant d’être organisé dimanche dans les villes de Bilbao (Nord), Gérone (nord-est) et Malaga (Sud).



Ce programme stratégique s'inscrit dans le cadre de l’attention accordée par SM le Roi Mohammed VI aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, notamment au niveau de l'amélioration des services administratifs qui leurs sont fournis.



Il s’articule autour d’une série de rencontres qui visent à rapprocher les services administratifs des Marocains d’Espagne et de leur y faciliter l’accès, ainsi que d’être à leur écoute, les orienter et les conseiller sur les procédures juridiques et judiciaires liées aux divers problèmes soulevés.



Il s’agit, en outre, d’une occasion unique pour échanger avec eux sur les divers programmes destinés aux Marocains Résidant à l'Etranger (MRE), ainsi que sur les nouvelles dispositions administratives et juridiques mises en place.



Ce programme, initié à l’approche de la saison estivale marquée par le retour des MRE pour passer leurs vacances d'été dans leur pays d’origine, est une occasion d'interagir avec eux au sujet des différents services les concernant, tel que le service du guichet unique mis en place par les administrations, les institutions publiques et les collectivités territoriales connaissant un important afflux des MRE, ainsi que les cellules de permanence et le programme d’accompagnement estival.



Ces rencontres, qui traduisent une nouvelle perspective stratégique et une approche participative à l’égard des Marocains du monde, sont encadrées par des responsables du ministère, ainsi que de plusieurs secteurs et institutions nationales concernés par les affaires des MRE.