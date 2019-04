Espagne : Vox, le parti d'extrême droite qui espère créer la surprise

- "Crise identitaire" -



Fondé en 2013, Vox a prospéré sur sa virulence à l'égard des indépendantistes catalans qui ont tenté en octobre 2017 de faire sécession.



"Vox est une réponse à ce qui faisait tant rire une grande partie des Espagnols avant la rébellion catalane: que l'Espagne se brise", souligne John Müller, coordinateur du livre "La surprise Vox".



Prônant l'interdiction des partis séparatistes, Vox veut recentraliser l'Espagne et chasser du pouvoir le socialiste Pedro Sanchez, qualifié d'"ennemi de l'Espagne" pour s'être hissé à la tête du gouvernement en juin grâce aux voix de la gauche radicale et des séparatistes catalans.



Avec la bénédiction de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, le parti tient aussi un discours très dur sur l'immigration, l'islam ou les féministes et a rompu le consensus autour de la loi contre les violences sexistes en affirmant qu'elle "criminalise" les hommes.



Vox, qui compte parmi ses candidats des généraux à la retraite défenseurs du franquisme, s'oppose également au mariage homosexuel, à l'euthanasie ou à l'avortement.



Pour Jorge del Palacio, professeur d'histoire des idées politiques à l'université Rey Juan Carlos de Madrid, Vox "est capable de capitaliser (sur la colère des gens) parce que la crise est identitaire" quand Podemos avait été capable de le faire lors des élections de 2015 et 2016 car "la crise était économique".



Parmi ses cibles prioritaires, figurent les chasseurs et le monde rural. Le parti, fervent défenseur par ailleurs de la corrida, a eu son stand -et une pluie d'éloges- lors d'un récent salon de la chasse à Madrid.



"Vox est un parti qui monte car il s'adresse au coeur des traditions", a déclaré à l'AFP Angel Lopez Maraver, président de la fédération espagnole des chasseurs et candidat du parti aux européennes. Mais "ils ont tout à prouver".



- Déçus par droite et gauche -



Vox, dont des dirigeants et nombre de sympathisants viennent du PP, veut aussi séduire les déçus de la gauche comme David Garcia, dirigeant du parti à San Vicente del Raspeig près d'Alicante (sud-est).



"Nous avons travaillé toute notre vie. Ça, ce ne sont pas des mains de politicien", dit, en montrant ses mains calleuses, cet ancien électeur socialiste de 38 ans qui a travaillé depuis ses 16 ans comme vigile, responsable de logistique ou ouvrier agricole.



Adela Marquez, chômeuse de 43 ans et victime de violences conjugales, milite à ses côtés. Ancienne sympathisante de Podemos, elle affirme avoir connu "des femmes qui font de fausses plaintes" pour violences, ce qui "fait beaucoup de mal à nous qui avons été maltraitées".



Un argument phare de Vox dénoncé par l'ensemble de la classe politique et balayé par la justice espagnole. Mais, pour John Müller, ces critiques renforcent un parti qui profite du "ras-le-bol" des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels.