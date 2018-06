Entretien téléphonique Macron-Erdogan

Rendant compte d'un entretien téléphonique entre le chef de l’Etat français et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, un communiqué de l’Elysée a fait état à cet égard du souhait de M. Macron de voir le dialogue avec la Turquie se renforcer davantage, en particulier sur la Syrie, «pour permettre la stabilisation, la protection des civils et la mise en place des conditions nécessaires à un processus politique crédible».



Lors de cet entretien, le président Macron «a rappelé son attachement au dialogue politique et aux liens historiques entre la France et la Turquie», indique la même source.



Le chef de l’Etat français avait déjà, par le passé, fait part à M. Erdogan de la volonté de son pays de poursuivre le dialogue « très étroit» avec la Turquie sur la lutte contre le terrorisme ainsi que du souhait qui l’anime quant à «la recherche d'une solution politique inclusive pour la paix, la stabilité et l'unité» de la Syrie.



En juillet dernier, le président français avait notamment exprimé sa volonté de s’engager "pleinement et personnellement" pour parvenir à une telle solution dans le cadre du processus de Genève.



Le président français avait affirmé aussi vouloir bâtir «un groupe de contact» pour préparer l'après-conflit en Syrie.



Le conflit en Syrie a fait plus de 320.000 morts et des millions de réfugiés.