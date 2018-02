Entretien à Rabat entre El Othmani et le président du Parlement portugais

Un communiqué du Département du chef du gouvernement indique que les deux responsables ont passé en revue les différents aspects des relations d'amitié et de coopération unissant le Maroc et le Portugal et qui ont connu un développement remarquable depuis la rencontre au sommet, en juin 2016 à Casablanca, entre le Roi Mohammed VI et le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, ainsi que la 13è Réunion de haut niveau maroco-portugaise tenue en décembre dernier à Rabat.



A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la convergence des vues des deux pays concernant la coopération bilatérale, mais aussi au sujet de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, ajoute le communiqué.



Cette entrevue a porté également sur les moyens d'impulser la coopération bilatérale dans divers domaines, de soutenir le secteur privé dans les deux pays afin de lui permettre de contribuer au développement des relations économiques bilatérales, et d'intensifier les échanges culturels en tant que pilier pour le renforcement du partenariat entre les deux pays voisins.



M. El Othmani a également évoqué, lors de cet entretien, les initiatives entreprises par le Royaume dans le cadre de sa politique africaine ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays dans ce domaine, selon la même source.