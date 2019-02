Enregistrement Benalla : la cheffe de la sécurité du Premier ministre a démissionné

Matignon a annoncé ce jeudi à l'AFP en fin d'après-midi que la cheffe de la sécurité du Premier ministre avait démissionné.



La cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM) a démissionné jeudi afin d'« écarter toute polémique », tout en niant être liée à une conversation controversée entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, dont un enregistrement a été révélé par Mediapart, a annoncé Matignon.



Lors d'un entretien avec le Premier ministre, Marie-Élodie Poitout a démenti « être d'une quelconque façon liée à une rencontre entre MM. Benalla et Crase fin juillet. Toutefois, consciente de la sensibilité de sa fonction et soucieuse d'écarter toute polémique, la cheffe du GSPM a demandé au Premier ministre d'être affectée sur une autre mission au sein du ministère de l'Intérieur », a indiqué le cabinet d'Édouard Philippe.