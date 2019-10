Emmanuel Macron reçoit vendredi Viktor Orban pour échanger sur l'Europe

Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi à déjeuner le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour échanger sur l'avenir de l'Europe, sur lequel les deux dirigeants se sont vivement affrontés ces dernières années.



"Il s'agit de la première visite bilatérale à Paris de Viktor Orban", a indiqué la présidence française, précisant que les deux hommes se sont entretenus à de "nombreuses reprises" depuis deux ans.



"Cette démarche s'inscrit dans la volonté française de travailler avec tous ses partenaires européens, notamment en Europe centrale et orientale", a ajouté la présidence.



Les deux hommes discuteront des prochaines étapes de l'Union européenne avec la mise en place, le 1er novembre, de la nouvelle Commission présidée par l'Allemande Ursula Von der Leyen. Les dossiers des migrations, du Brexit, de l'élargissement ou du climat seront au menu des échanges, selon l'Elysée.



Depuis deux ans, Emmanuel Macron et Viktor Orban se sont fréquemment opposés, parfois avec virulence, le premier se présentant comme le chef de file des progressistes et le second comme celui des conservateurs nationalistes au sein de l'Union européenne.



M. Orban était présent à Paris le 30 septembre pour la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac, à l'issue de laquelle il avait été reçu à déjeuner à l'Elysée avec d'autres dirigeants.