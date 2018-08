Emmanuel Macron en novembre au Maroc pour l'inauguration du TGV ?

L'entourage d'Emmanuel Macron prépare une visite présidentielle au Maroc au mois de novembre pour l'inauguration du Train à Grande Vitesse (TGV), croit savoir la publication hebdomadaire "Magreb Confidentiel".



Selon les informations de MC, si les dates et le déroulé précis du déplacement n'ont pas encore été définitivement calés, le chef de l'Etat français ne restera sans doute pas plus de 48 heures dans le royaume, le temps d'inaugurer le train à grande vitesse (TGV) Tanger-Casablanca, chantier lancé par le roi Mohammed VI et Nicolas Sarkozy en 2011.



L'ONCF table sur une mise en service fin 2018 de la ligne, dont la construction a impliqué la SNCF, Alstom, Colas Rail, Systra, etc.



"Mais, les discussions entre Emmanuel Macron et le roi devraient surtout être dominées par la question de la gestion des flux migratoires, devenue une priorité politique pour les deux pays", indique la publication, ajoutant que le Maroc est confronté à la pression de Madrid et de l'Union européenne, qui presse les pays du sud de la Méditerranée à héberger les migrants clandestins renvoyés par l'Europeé.