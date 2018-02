Emmanuel Macron à Dakar pour une visite officielle de trois jours

Le président français Emmanuel Macron est arrivé, jeudi soir à Dakar, pour une visite officielle de trois jours au Sénégal.



Selon la présidence sénégalaise, le chef d'Etat français et son homologue sénégalais auront, vendredi, un entretien en tête-à-tête au palais de la République suivi d’une séance de travail élargie à leurs collaborateurs.



Des accords seront signés ensuite entre les gouvernements de la France et du Sénégal.



Emmanuel Macron et Macky Sall se rendront à la maison du Train Express régional (TER), avant de visiter le collège de Hann-Bel Air, dans la banlieue de Dakar.



Ils assisteront, après la visite à Hann-Bel Air, à la troisième conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, au Centre international de conférences Abdou-Diouf, à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.



Samedi, le dirigeant français se rendra à Saint-Louis (nord), dernière étape de sa visite au Sénégal.