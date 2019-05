Emmanuel Bonne prochainement à tête de la cellule diplomatique de l'Elysée

Le président Emmanuel Macron doit remanier sa cellule diplomatique après le départ de son conseiller diplomatique Philippe Etienne pour l'ambassade de France aux États-Unis, et de son adjoint Aurélien Lechevalier à la tête de l'ambassade de France à Pretoria.



Emmanuel Bonne, qui succédera à Philippe Etienne après deux années passées à la tête de cabinet du chef de la diplomatie française, "cochait toutes les cases selon plusieurs sources. "Ce n'est pas un dinosaure (il a 48 ans, Ndlr), Macron l'apprécie et il s'est fait la main depuis deux ans auprès de Le Drian" juge un diplomate, selon le magazine Challenge.



Fin diplomate, il a été ambassadeur au Liban et chef de mission adjoint aux Nations-unies.