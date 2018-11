Elections anticipées ou non en Israël: Netanyahu doit choisir

Le sort du gouvernement considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël semble dépendre largement de la décision de M. Netanyahu d'accéder ou non aux exigences de l'un de ses principaux rivaux, en attribuant à son ministre de l'Education, Naftali Bennett, le portefeuille de la Défense.



"J'ai demandé hier au Premier ministre de me confier la fonction de ministre de la Défense avec pour seul objectif qu'Israël recommence à gagner", a dit jeudi M. Bennett, chef du parti nationaliste religieux Foyer juif.



L'intervention de M. Bennett, retransmise en direct par la télévision tant le pays bascule à nouveau dans une ambiance préélectoral, était initialement programmée au titre de ses fonctions à l'Education. Mais M. Bennett en a consacré une grande partie à affirmer ses aptitudes à conduire les affaires militaires d'un pays entouré par les menaces.



Il s'est réclamé de son passé d'officier d'une unité d'élite et de ses succès d'ancien patron dans la haute technologie pour prétendre pouvoir inspirer à nouveau la peur aux ennemis d'Israël avec des tactiques plus offensives et innovantes.



Cependant, il s'est gardé de réitérer l'ultimatum formulé la veille par son parti, et de menacer de démissionner, soulevant la question de savoir s'il était prêt à aller jusqu'à retirer le soutien du Foyer juif au gouvernement.