Election du Maroc au Comité des Droits de l’Enfant (CRC)

La candidate du Royaume du Maroc Hynd AYOUBI IDRISSI a été réélue pour un nouveau mandat en tant que membre du Comité des Droits de l’Enfant (CRC) et ce, à l’issue des élections tenues ce vendredi, 29 juin 2018, à New York, à l’occasion de la 17ème Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant.



En lice avec 13 autres candidats pour les 9 sièges vacants au sein dudit Comité, Mme Hynd Ayoubi Idrissi a été élue au 1er tour du vote avec 160 voix sur les 193 votants, soit le score le plus élevé.



Ce succès éclatant de la candidature marocaine témoigne de la crédibilité dont jouit le Royaume auprès des Etats membres de l’ONU et constitue une reconnaissance des efforts déployés par le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Que Dieu L’Assiste en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme.



Une forte campagne diplomatique de promotion a permis un aboutissement brillant de cette candidature consacrant ainsi la stratégie du Royaume visant la consolidation de la présence marocaine au sein des organisations internationales et des organes des Nations Unies.

Docteur en droit de l’Homme, professeur universitaire et consultante internationale dans le domaine des droits de l’Enfant, l’experte marocaine a réussi, durant son premier mandant, à gagner l’estime de ses homologues et des Etats parties grâce à son travail assidu et son engagement avéré dans l’accomplissement de sa mission.



Le comité des Droits de l’Enfant est un organe international indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant par les Etats parties. Il est composé de 18 experts indépendants de haute moralité et possédant une expérience reconnue dans le domaine des Droits de l’Enfant. Ses membres sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelables.