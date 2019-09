El-Otmani reçoit à Rabat le prince Guillaume et son épouse

Le Prince Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, a exprimé, lundi à Rabat, sa satisfaction quant aux perspectives de partenariat prometteuses offertes par les économies marocaine et luxembourgeoise.



Le Prince Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, accompagné du princesse Stéphanie de Lannoy, s'exprimait lors d'une rencontre avec le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, dans le cadre de leur visite au Royaume à la tête d'une mission économique multisectorielle qui comprend, outre le vice-Premier ministre et ministre de l'économie, des représentants d'une cinquantaine de grandes entreprises.



Au cours de cette rencontre, le Grand-Duc de Luxembourg a exprimé sa satisfaction devant les perspectives de partenariat prometteuses offertes par les économies des deux pays, compte tenu de leurs positions stratégiques respectives en tant que portes d'entrée sur les continents européen et africain, ainsi que la stabilité et le dynamisme qui caractérisent leurs économies", indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.



le Prince Guillaume a fait état, à cet égard, de sa conviction des "opportunités de partenariat privilégiées" sur lesquelles déboucheront les multiples réunions prévues lors de cette visite entre hommes d'affaires des deux pays et ce, dans des secteurs aussi divers que stratégiques, tels que les technologies numériques et logistiques dans lesquelles le Maroc a fait d’importants progrès, ainsi que dans les secteurs de l’industrie et des technologies respectueuses de l’environnement, entre autres, selon la même source.



A cette occasion, le Chef du gouvernement a passé en revue les progrès importants accomplis par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de promouvoir la démocratie, en lançant une série de réformes politiques, économiques et sociales, faisant du Maroc un modèle dans la région, une base d’investissement importante et un partenaire essentiel de l’UE dans ses relations avec les pays de la région et les pays africains amis", ajoute le communiqué.



Le Royaume, a ajouté M. El Otmani, continue de s'engager dans la promotion du développement sur le continent africain, où le Maroc figure en tête des investisseurs sur le continent, ainsi que les efforts déployés par le Royaume pour préserver la paix et la stabilité dans la région, et pour trouver des solutions dans le cadre d'une approche axée sur le développement pour diverses problématiques telles que l’immigration, réaffirmant que le Royaume est prêt à s'engager dans des programmes de coopération tripartite avec ses partenaires internationaux au profit du continent africain. Lors de cette rencontre, poursuit le communiqué, les deux parties se sont félicitées des "relations d'amitié étroites unissant les deux pays et qui puisent leur force dans les relations d'amitié distinguées entre les deux familles royales, ainsi que dans la convergence des points de vue des deux pays sur de nombreuses grandes questions internationales et leur coordination dans les foras internationaux, notamment aux Nations unies".



Les deux parties ont insisté, au cours de de cette rencontre à laquelle ont assisté notamment le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie du Luxembourg, Etienne Schneider, l’ambassadeur du Maroc à Bruxelles, ainsi que des membres de la mission accompagnant le Grand-Duc de Luxembourg, sur la nécessité de renforcer davantage le partenariat économique fructueux entre le Maroc et le Luxembourg et de promouvoir les échanges commerciaux dans le sens d'un investissement optimal des importantes qualifications fournies par les deux pays.



La visite de la mission économique de haut niveau du Duché de Luxembourg au Maroc, du 23 au 26 septembre, intervient dans l'objectif d’explorer les perspectives de coopération et d’appuyer et renforcer le partenariat dans les domaines économique et numérique entre les deux pays.



Un communiqué du ministère de l’Économie luxembourgeois a indiqué que la mission, qui sera représentée à un niveau élevé, sera dirigée par le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et comprendra une délégation d'hommes d'affaires composée d'environ 60 représentants de près de 50 sociétés et entreprises reflétant le tissu économique dynamique et diversifié du Luxembourg.



La même source a expliqué que la visite de cette mission économique de haut niveau au Maroc s'inscrit dans la continuité de la précédente mission économique qui s'était rendue au Maroc en avril 2015, qui a révélé une volonté ferme de soutenir et de renforcer la coopération économique entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la numérisation.