El Otmani exprime la détermination du Maroc à développer ses relations avec les pays d'Amérique latine et Caraïbes

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a exprimé, vendredi à Rabat, la détermination du Royaume à développer ses relations avec les pays d'Amérique Latine et Caraïbes, avec lesquels il partage plusieurs éléments climatiques et économiques.



Dans un communiqué, le département du chef du gouvernement a indiqué que cette confirmation intervient suite aux entretiens du chef du gouvernement avec le président des parlements d'Amérique latine et des Caraïbes, M. Jorge Pizarro Estéban, en visite au Maroc dans le cadre de sa participation à un colloque international organisé par la chambre des conseillers en partenariat avec l'association des Sénats, Shoura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.



M. El Otmani a exprimé, à cette occasion, la volonté du Maroc de promouvoir ses relations avec les pays d'Amérique latine et Caraïbes, "avec qui nous partageons plusieurs éléments climatiques et économiques et avec qui nous désirons développer les relations dans le cadre de la coopération Sud-Sud".



M. El Otmani a évoqué, durant cette rencontre, certains défis communs auxquels font face ces pays africains et d'Amérique latine et Caraïbes et qui "nécessitent une collaboration ainsi qu'un partage d'expériences pour y faire face", rapporte le communiqué.



Ces entretiens ont été l'occasion d'aborder quelques difficultés sécuritaires et socio-économiques, ainsi que les défis nécessitant une coopération mutuelle pour les franchir, d'après la même source.



Dans ce cadre, le chef du gouvernement a salué les initiatives de coordination mutuelle entre le parlement marocain et son homologue d'Amérique latine et Caraïbes, en mettant l'accent sur la volonté du Maroc de développer et renforcer toutes les formes de coopération bilatérale.



Pour sa part, M. Jorge Pizarro Estéban a tenu à remercier chaleureusement le Roi Mohammed VI pour Son soutien au parlement d'Amérique latine et Caraïbes, exprimant sa gratitude à cette sollicitude royale qui renforce les relations avec le Royaume, ajoute le communiqué.



M. Jorge Pizarro Estéban a traité les différentes situations de la région ainsi que le rôle joué par le parlement pour servir l'agenda social, en réponse aux attentes et aspirations des différentes catégories sociales.