El Othmani s'entretient à Rabat avec une délégation d'anciens congressmen américains

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations profondes d'amitié qui unissent les deux pays et du partenariat stratégique maroco-américain qui comprend plusieurs domaines de développement socio-économique, mais aussi quant au niveau de la coopération des deux pays amis dans le cadre de nombreux dossiers dynamiques, notamment la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, ainsi que le renforcement des conditions de paix et de sécurité à l'échelle internationale, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.



Dans ce contexte, M. El Othmani a exprimé la gratitude du Royaume envers les Etats-Unis pour leur confiance, comme en témoigne le volume et le niveau des projets de développement inscrits dans le cadre du "Millennium Challenge Account-Morocco", dont le deuxième Compact est en cours d'exécution, après le franc succès du premier Compact.



Le Chef du gouvernement a également loué la qualité des projets programmés dans le cadre de ce Compact et qui s'adaptent aux priorités du Royaume dans les secteurs dynamiques de l'Enseignement, de la formation professionnelle et de la mise à niveau des capacités, de l'Industrie et de l'Agriculture.



En outre, M. El Othmani a passé en revue un ensemble de secteurs prometteurs qui bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement et qui offrent des perspectives d'investissements importantes au Maroc, citant notamment les énergies renouvelables, le renforcement des infrastructures et le dessalement de l'eau de mer.



De leur côté, les anciens Congressmen américains ont fait part de leur satisfaction quant au niveau du partenariat maroco-américain, le Maroc étant le seul pays africain auquel les Etats-Unis sont liés par un accord de libre-échange, se sont-ils félicités, exprimant leur ambition d’œuvrer afin d'encourager les investissements américains dans le Royaume dans divers domaines de développement socio-économique.



Les deux parties ont également évoqué la dynamique que connaît le développement du continent africain. A cet égard, le Chef du gouvernement a rappelé les initiatives du Royaume menées sous la sage conduite du Roi Mohammed VI et qui tendent à créer les conditions d'un développement socio-économique durable dans nombre de pays du continent, ce qui fait du Royaume une porte d'entrée au continent et un partenaire important pour les Etats-unis dans le cadre d'une coopération tripartite diversifiée au profit des pays africains.