El Othmani s'entretient à Rabat avec le ministre des AE de la République Dominicaine

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Octavio Vargas Maldonado, actuellement en visite de travail dans le Royaume.



Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que les deux parties ont mis en avant, lors de cette entrevue, la qualité des relations d'amitié liant le Maroc et la République Dominicaine, qui ont connu un tournant important à l'occasion de la visite officielle effectuée par le Roi Mohammed VI dans ce pays en 2004.



Les deux responsables ont également souligné la nécessité de mettre en oeuvre les nombreux accords de coopération signés entre les deux pays, particulièrement dans les domaines du tourisme, de la pêche maritime et de la coopération diplomatique, ainsi que d'élargir l'arsenal des accords de coopération bilatérale pour inclure nombre de secteurs prometteurs tels que les services de transport aérien, la coopération douanière et l'accompagnement des investissements, ajoute le communiqué.



Lors de cette rencontre à laquelle ont également pris part la délégation dominicaine accompagnant le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadrice de la République Dominicaine à Rabat, M. Maldonado a exprimé la gratitude de son pays pour le soutien du Maroc à son adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU, réitérant l'appui de la République dominicaine à l'initiative marocaine visant à trouver une solution acceptée à la question du Sahara marocain sous l'égide de l'ONU et qui bénéficie du large soutien de la communauté internationale.



De son côté, M. El Othmani a mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'accorde le Maroc au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec les pays des Caraïbes, réaffirmant la volonté du gouvernement marocain de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines et d'échanger les expériences dans des secteurs vitaux comme la lutte contre les effets du changement climatique.