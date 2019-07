El Khalfi souligne la ferme volonté de la société civile marocaine d'adhérer avec efficience au plaidoyer sur la marocanité du Sahara

Le ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile, Mustapha El Khalfi, a souligné, vendredi à Marrakech, la ferme volonté de la société civile marocaine d’adhérer avec efficience au plaidoyer sur la marocanité du Sahara, à travers la participation aux colloques internationaux, onusiens et continentaux, et l’approfondissement des connaissances sur l’histoire de la première cause nationale et ses dimensions juridique, politique, internationale et de développement.



Intervenant à l’ouverture du 2ème colloque du plaidoyer civil sur la marocanité du Sahara, organisé par son département, M. El Khalfi a indiqué que la société civile a également adhéré au plaidoyer sur la première cause nationale sur le plan numérique, ajoutant que cette adhésion se veut une réponse à l’appel du Roi Mohammed VI qui a affirmé que la question du Sahara marocain est l’affaire de tous : institutions de l’Etat, Parlement, conseils élus, acteurs politiques, syndicaux et économiques, instances de la société civile, médias et l’ensemble des citoyens.



Et le ministre de noter que les Nations Unies saluent le rôle des commissions régionales des droits de l’Homme qui, dans leurs derniers rapports, en particulier celui d’avril, ont évoqué les cas des violations flagrantes des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf, insistant sur la nécessité de lever le voile sur la situation qui prévaut dans ces camps.



M. El Khalfi a, en outre, passé en revue plusieurs performances et victoires réalisées par le Maroc au cours de l’année écoulée, notamment la poursuite des retraits de la reconnaissance de la "pseudo-rasd", précisant que le Royaume n’est pas resté otage du règlement de ce conflit artificiel et a intensifié le rythme de la dynamique de développement que connaissent les provinces du sud, tout en veillant à l’ancrage et à la mise en valeur de la culture sahraouie hassanie, qui représente l’une des composantes de l’identité marocaine.



Il a, d’autre part, expliqué que ce colloque de trois jours se veut une étape pour l’action et la prise de conscience de l’ampleur des défis qui se posent, notamment ceux ayant trait à la société civile, à la promotion des droits humains et des libertés et au développement socio-économique, qui, a-t-il dit, sont susceptibles de consolider les efforts du Royaume et l’initiative d’autonomie en tant que solution pour résoudre ce conflit artificiel.



Le ministre a aussi salué plusieurs initiatives entreprises par la société civile durant l’année en cours, rappelant que ces actions ont porté sur la formation et le renforcement des capacités pour un plaidoyer agissant et efficace sur la marocanité du Sahara.



Ce colloque annuel vise à consacrer les acquis du premier colloque en matière de plaidoyer civil sur la marocanité du Sahara, à doter les participants des compétences et des mécanismes du plaidoyer civil sur la première cause nationale, à s’approprier un discours-plaidoyer multidimensionnel sur la question du Sahara, et à bien saisir les derniers développements de ce dossier.



Cet événement s’assigne également pour objectifs le passage à des initiatives pratiques dans le domaine du plaidoyer civil sur la marocanité du Sahara, la valorisation des initiatives civiles qui enregistrent une évolution quantitative qui doit être exploitée et renforcée, sans oublier d’intensifier l’action collective et d'établir des passerelles entre les générations montantes et les acteurs ayant jeté les bases du plaidoyer sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume.



Afin d'assurer l’accompagnement des initiatives des associations de la société civile pour un plaidoyer efficace, agissant et influent, fondé sur des connaissances scientifiques solides, tout en étant au fait des développements de la question de la cause nationale, et doté des mécanismes et outils du plaidoyer, le ministère a lancé un programme multidimensionnel destiné à l’ensemble des acteurs associatifs et portant, entre autres, sur la mise sur pied des mécanismes de formation et de renforcement des capacités, l’échange des expertises et l’encouragement des initiatives.



Au menu de ce colloque, figurent des sessions scientifiques portant sur plusieurs thématiques, dont les derniers développements de la cause nationale et le règlement onusien à l’heure actuelle, l’aspect juridique pour le renouvellement du discours-plaidoyer et le bilan du plaidoyer civil sur la marocanité du Sahara, outre la présentation des principales expériences en matière de plaidoyer en 2018-2019, et l’organisation d’ateliers pratiques sur les compétences et techniques du plaidoyer.