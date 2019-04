Egypte: ouverture de la 64é session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples

Les travaux de la 64é session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples se sont ouverts, mercredi à Charm el-Cheikh, en Egypte, avec la participation du Maroc.



Le Royaume est représenté à ce conclave par une délégation conduite par la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mme Amina Bouayach.



Des représentants d'organisations marocaines de protection des droits de l'Homme prennent part également à cette session.



Cette session examine plusieurs questions portant notamment sur l’état des droits de l’homme en Afrique, l'abolition de la peine de mort, le contrôle des prisons par les organisation de la société civile pour éliminer la torture, la lutte contre la traite humaine et le trafic des migrants.



Il est question aussi de la coopération avec les institutions nationales des droits d l’Homme et les ONG pour la lutte contre le racisme, ainsi que le lancement d’une étude sur la justice transitionnelle en Afrique.



La session de Charm el-Cheikh prévoit également la commémoration du 50ème anniversaire de la convention de l’organisation de l’unité africaine sur les réfugiés et la justice transitionnelle.