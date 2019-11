Egypte : Bourita représente le Roi Mohammed VI à l'Africa Investment Forum 2019

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita a représenté le Roi Mohammed VI à la 4è édition de l'Africa Investment Forum (Forum de l'investissement en Afrique) qui se tient dans la nouvelle capitale administrative de l'Egypte (Nord-est du Caire).



Le Forum qui connait la participation de ministres, de responsables gouvernementaux, d'experts et acteurs économiques, d'investisseurs et représentants de la société civile de nombre de pays africains et du monde, examine les moyens d'instaurer une coopération intra-africaine entre les gouvernements et les secteurs public et privé dans plusieurs domaines vitaux dans le continent.



Organisé par le ministère égyptien de l'Investissement sous le thème "l'investissement en Afrique", ce forum de deux jours vise à asseoir un dialogue régional et international sur le développement des investissements dans des secteurs stratégiques et dans les infrastructures en Afrique et à impulser une nouvelle dynamique au commerce intra-africain, ainsi qu'à consolider la complémentarité régionale entre les secteurs privé et public et les gouvernements, le but étant de faire émerger une économie africaine moderne basée sur l'innovation.



Intervenant à l'ouverture de ce forum, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a souligné que la responsabilité du développement en Afrique n'incombe pas seulement aux gouvernements mais elle nécessite la mutualisation des efforts et le partenariat avec le secteur privé pour promouvoir les investissements et tirer profit des énormes ressources dont regorge le continent. Les efforts des pays doivent être orientés vers l'augmentation du volume du commerce intra-africain et la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), a-t-il ajouté.