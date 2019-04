EPGA: première victoire de l'Espagnol Campillo, au Trophée Hassan II

Agé de 32 ans et trois fois sur le podium en mars (2e à Oman et au Qatar, 3e en Inde), Campillo s'est détaché dimanche, en fin de parcours, en réussissant deux birdies consécutifs aux trous numéro 16 et 17, pour rendre finalement une carte de 71 et terminer à neuf coups sous le Par.



Classé 90e mondial en arrivant au Maroc, Campillo avait déjà participé à 228 tournois sur le circuit européen, depuis dix ans, mais sans jamais réussir à gagner. Il a entamé le dernier tour à un coup du leader sud-africain Erik van Rooyen.



En rendant une carte de 74 dimanche, van Rooyen a été rejoint à la 2e place par deux Américains, Sean Crocker et Julian Suri, ex-aequo avec lui à sept coups sous le Par.