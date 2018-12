Donald Trump nomme Patrick Shanahan ministre de la Défense par intérim

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche la nomination de Patrick Shanahan au poste de ministre de la Défense en remplacement du démissionnaire Jim Mattis. M. Shanahan, qui occupait jusque-là le poste de ministre adjoint de la Défense, prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2019, précipitant le départ de M. Mattis qui avait initialement prévu de rester en fonction jusqu'à fin février 2019.



"Je suis heureux d'annoncer que notre très talentueux ministre adjoint de la Défense, Patrick Shanahan, assumera la fonction de ministre de la Défense par intérim à partir du 1er janvier 2019", a déclaré sur Twitter le président Trump, notant que "Patrick compte à son actif une longue liste d'accomplissements comme ministre adjoint et chez Boeing avant cela".



M. Shanahan a rejoint le ministère de la Défense en juillet 2017 après avoir occupé des postes de haute responsabilité au sein du constructeur aéronautique Boeing.



Dans une lettre adressée jeudi au président Trump et rendue publique par le Pentagone, le ministre sortant Mattis a fait état de divergences avec le locataire de la Maison Blanche.



"Parce que vous avez le droit d'avoir un ministre de la Défense dont les vues sont mieux alignées sur les vôtres (...) je pense que me retirer est la bonne chose à faire", a écrit M. Mattis.



L'ancien général des Marines avait affirmé que "la force de notre nation est inextricablement liée à la force de notre système unique et complet d'alliances et de partenariat".