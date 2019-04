Des tags antimusulmans sur les murs de plusieurs lieux de culte dans l'ouest de la France

Le Conseil régional du culte musulman (CRCM) de Bretagne (ouest de la France) va porter plainte après la découverte de tags antimusulmans lundi à Rennes (ouest) sur les murs de plusieurs lieux de culte islamique, a-t-on appris de source proche du dossier. Trois bâtiments ont été visés par ces inscriptions, a confirmé une source policière à l'AFP.



"88 Nic les Mus", un smiley avec l'inscription "go home" et sur un troisième tag, des symboles religieux - étoile de David, croix chrétienne, croissant et étoile - sous lesquels est écrit "Non merci": ces tags ont été découverts par des fidèles et des responsables musulmans lundi matin.



Selon le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie (ONCI) et délégué du Conseil français du culte musulman (CFCM) Abdallah Zekri, des travaux pour effacer les inscriptions étaient en cours dans l'après-midi.



Le CRCM de Bretagne va porter plainte et, avec l'ONCI, se constituer parties civiles, selon M. Zekri.



Selon M. Zekri, les tags ont visé simultanément trois lieux de cultes dans un département peu habitué à des inscriptions haineuses contre les musulmans, et sont liés au contexte des prochaines élections européennes en mai.



La question des actes antimusulmans à l'approche des élections européennes avait été évoquée en décembre dernier lors du congrès du CFCM à Paris en présence du ministre français de l'Intérieur et des autorités politiques.



"Je suis habitué, cela fait huit ans que j'occupe ces fonctions. Chaque fois que des élections approchent, les maux de la France viennent de l'islam et des musulmans", commente M. Zekri.



"A l'approche du mois de Ramadan où les fidèles vont se rendre nombreux dans les mosquées de France", l'ONCI et le CFCM demandent au gouvernement français "de prendre des mesures pour assurer la sécurité des lieux de culte", dans un communiqué commun.