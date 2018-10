Des proches de Benzema soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'enlèvement

Des proches du footballeur Karim Benzema sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'enlèvement, dans le but de récupérer une somme d'argent qui appartenait au footballeur, affirme Mediapart dans un article publié jeudi soir.



Un différend autour de 50.000 euros en liquide dus à Karim Benzema pourrait être à l'origine du kidnapping raté, selon le site d'informations.



Léo D., décrit comme gravitant dans l'entourage du joueur du Real Madrid, a déposé plainte lundi 8 octobre pour tentative d'enlèvement et de séquestration survenue la veille: l'homme de 33 ans accuse des proches de Karim Benzema d'avoir essayé de le kidnapper à Paris, le dimanche 7 octobre, après le match PSG-OL à Paris, sur fond d'un litige portant sur un transfert d'argent liquide, raconte Mediapart.



Smaïne T., un ami d'enfance de Benzema, et le chauffeur du joueur du Real Madrid, ont intimé à Léo D, de monter à bord d'un van noir, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Alors que Léo D. refuse, il croit apercevoir à l'arrière du véhicule la silhouette de Karim Benzema, explique Mediapart.



Pour le plaignant, un litige autour de 50.000 euros en liquide, versés par un sponsor, et qu'il devait rapporter à la star en juillet après un voyage au Maroc, pourrait être à l'origine de cette tentative d'enlèvement.



Alors qu'il était chargé par Karim Benzema de convoyer les billets, Léo D. est arrêté par les douaniers de l'aéroport de Marrakech. Il est relâché, mais la somme est saisie. Le clan Benzema est, lui, persuadé qu'il a conservé l'argent.



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'extorsion, après le dépôt d'une plainte visant Smaïne T. a confirmé une source proche du dossier à l'AFP. Le plaignant a déposé plainte à Nanterre et les investigations, confiées au 3e district de la police judiciaire de Paris, tendent plutôt à montrer que Karim Benzema n'était pas sur place.



Selon Sylvain Cormier, l'avocat du footballeur, Léo D. "n'a jamais été l'agent de Karim Benzema, c'est peut-être de là que vient le problème : il est peut-être déçu". Me Cormier s'est dit "effaré de cette agitation à partir de faits qui ne concernent pas" son client, dénonçant "une volonté de faire du buzz".



"Toute cette affaire est agitée par cet homme qui essaie très maladroitement de masquer ses propres turpitudes", selon l'avocat. Il a ajouté qu'après avoir déposé plainte à Lyon contre lui pour abus de confiance, il comptait "immédiatement" porter plainte pour dénonciation calomnieuse.



"Cet homme n'a aucune ITT (incapacité totale de travail ndlr), il accuse un proche de Karim Benzema de lui avoir pris le bras, on sait par ailleurs que Karim Benzema n'était pas présent sur les lieux et pourtant on titre sur une suspicion de tentative d'enlèvement, c'est parfaitement grotesque", a ajouté Me Cormier.



Me Joseph Cohen-Sabban, l'avocat de Léo D., a rétorqué que "si Karim Benzema s'avisait de saisir la justice d'une plainte en diffamation, il serait bien en difficulté".