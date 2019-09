Des parlementaires arabes et asiatiques à Rabat à partir de mercredi pour préparer le Sommet de Nairobi sur la CIPD25

Des parlementaires arabes et asiatiques se réuniront à Rabat à partir de ce mercredi dans le cadre des préparatifs pour le Sommet de Nairobi sur la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) (12-14 novembre).



Cette réunion de trois jours vise à discuter du rôle des parlementaires et leur engagement en faveur de l'agenda sur la population et le développement pour les années à venir, a indiqué le directeur de la région arabe au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Luay Shabaneh.



Il a relevé, à la MAP, que le sommet de Nairobi intervient 25 ans après la Conférence sur la population et le développement qui s’était tenue au Caire en 1994.



La réunion de Rabat passera au crible les questions relatives notamment à la croissance démographique, aux droits des populations, aux droits en matière de procréation et de santé sexuelle et reproductive, outre l’autonomisation des femmes et des jeunes, a précisé M. Shabaneh.



Cette rencontre sera sanctionnée par des engagements de la part des législateurs vis-à-vis de l’agenda sur la population et le développement qui sera présenté lors du sommet prévu dans la capitale kényane.



La réunion sera l’occasion d'aborder les entraves législatives et juridiques qui empêchent la réalisation du plan d’action de la CIPAD dans les pays arabes, en Afrique et en Asie, ainsi que le rôle du FNUAP en soutien à la mise en oeuvre de l’ordre du jour de la CIPAD en tant que manuel pour les gouvernements afin qu’ils puissent élaborer leurs politiques et programmes destinés aux populations.



Il s’agit aussi de renouveler l’engagement des participants dans le cadre du plan de développement durable et d’oeuvrer en faveur notamment de la mise en oeuvre des objectifs et des résolutions de la CIPAD et de la Conférence internationale des parlementaires qui a mis l’accent sur la forte relation entre la population, le développement durable et la satisfaction des besoins de mettre fin à la mortalité maternelle, à la violence et à toute pratique attentatoire aux femmes, entre autres.



Organisée par La Ligue asiatique pour la population et le développement, cette réunion est parrainée par le Parlement marocain et le Forum des parlementaires arabes sur la population et le développement avec le soutien du Fonds fiduciaire du Japon et du Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF).