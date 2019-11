Des milliers de Marocains d’Europe rassemblés à Paris pour célébrer le drapeau national

Dans une ambiance festive, les Marocains du Monde, drapeau national à la main, se sont donnés rendez-vous à Paris pour manifester leur attachement indéfectible aux symboles sacrés de leur pays d'origine et dénoncer la profanation de l'emblème national, le 26 octobre dernier, sur une place parisienne.



"Nous célébrons notre drapeau national qui a été pour les 350.000 marcheurs pacifiques de la Marche verte un trait d’union et une force fédératrice pour libérer nos provinces du sud", a déclaré Said Laatiriss, président de l'association Dynamic Maroc, initiateur aux côtés de plusieurs associations de ce grand rassemblement.



"A travers notre rassemblement d’aujourd’hui, nous revivons cette union sacrée qui a fait notre force et renouvelons par la même occasion notre serment pour un Maroc uni et indivisible sous la conduite éclairée de notre Roi", a poursuivi M. Laartiriss, avant de souligner: "Ne cédons rien à ceux qui tentent par des manœuvres lâches et abjectes de nous porter atteinte. Leurs actions restent non seulement vaines mais, bien au contraire, elles confortent et renforcent notre élan patriotique et notre amour pour notre Roi, notre pays et notre drapeau."