Des migrants venus d'Asie traversent la Méditerranée

Un réseau de passeurs bangladais qui faisait transiter par l'Afrique du nord des migrants du sous-continent indien, à plus de 8.000 kilomètres, pour leur faire traverser la Méditerranée vers l'Espagne, a été démantelé, a indiqué la police espagnole.



Les migrants devaient payer entre 14.000 et 20.000 euros aux passeurs pour faire la traversée en bateau à moteur, comme le font habituellement des Africains qui forment la majorité des immigrants clandestins en Espagne, précise la police dans un communiqué.



Au moins 350 Bangladais, Indiens, Pakistanais ou Sri-Lankais seraient entrés en Espagne de cette manière, selon elle.



L'organisation était composée de plusieurs réseaux: l'un recrutait des candidats à l'émigration dans les pays d'origine; un autre organisait le séjour dans les pays de transit, l'Algérie et le Maroc; et un autre organisait la traversée clandestine vers l'Espagne dans des bateaux à moteur.



Les forces de l'ordre ont arrêté 11 personnes installées à Barcelone, où étaient basés les dirigeants de l'organisation, indique la police qui n'était pas en mesure de donner la date de l'arrestation.



Les passeurs obtenaient de manière frauduleuse des visas au consultat d'Algérie en Inde. Puis ils faisaient passer les migrants à pied d'Algérie au Maroc, où ils devaient attendre souvent plusieurs mois avant d'entreprendre la traversée.



Une fois en Espagne, le réseau leur fabriquait de faux passeports ou extraits de casier judiciaire bangladais.



Depuis le début de l'année, plus de 7.800 migrants ont gagné l'Espagne, deuxième porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe derrière la Grèce, selon l'Organisation internationale pour les Migrations.