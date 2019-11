Des écoles et lieux de culte fermés "frappés par l'islamisme politique" en France

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi que les autorités avaient fermé des débits de boisson, écoles et lieux de cultes dans une quinzaine de quartiers en France "frappés par l'islamisme politique et le communautarisme".



"Nous luttons contre l'islamisme politique qui laisse penser que la loi de Dieu est supérieure à celle de la République", a fait valoir sur France 2 le secrétaire d'Etat, en soulignant que cet "islamisme politique" ne devait pas être "confondu avec l'islam".



Il a précisé que dans une "quinzaine de quartiers", "un peu moins de 130 débits de boissons (129, selon le ministère) avaient été fermés, 12 lieux de culte, 4 écoles et 9 associations".



Le ministère de l'Intérieur a précisé auprès de l'AFP que ces fermetures étaient intervenues "depuis février 2018" et s'inscrivaient "dans un plan global de lutte contre l'islamisme politique".



C'est ainsi, a ajouté le ministère, qu'il a été procédé également à "2,5 millions d'euros de redressement" au titre de la Caisse d'allocations familiales (CAF) et à "12,2 millions de redressement" au titre de l'Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales).