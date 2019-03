Des centaines de Marocains Place Trocadéro pour pour dénoncer la "propagande anti-marocaine"

Rouge de drapeaux marocains, le parvis des droits de l'homme a accueilli un rassemblement de centaines de marocains, femmes, hommes et enfants, venus de Paris, d’île de France, de Belgique, d'Espagne pour manifester et exprimer leur soutien et leur adhésion aux valeurs fondamentaux du Royaume.



Le mot d'ordre de ce rassemblement: Non aux fakes news; Non à la manipulation organisée; Non aux saboteurs de l'intégrité territoriale du Maroc; Tous unis derrière le Roi pour défendre et protéger le pays de toute atteinte ou instrumentalisation.