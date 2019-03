Déclaration franco-chinoise : une énumération de principes comme une réponse à Trump

Défense du multilatéralisme, climat, commerce... Très générale, sans engagement concret, la déclaration commune entre la France et la Chine balaye les sujets mondiaux du moment et se veut construite comme une réponse à l'unilatéralisme du président américain Donald Trump.



Cette déclaration en 37 points "sur la préservation du multilatéralisme et l'amélioration de la gouvernance mondiale" est une longue déclaration de principes résumant les sujets abordés par le président français Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping, en visite d'Etat en France.









La France et la Chine, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, "réaffirment leur attachement au respect du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales".



Les deux pays estiment que, "dans le contexte actuel, l'attachement au multilatéralisme est la meilleure façon de promouvoir la coopération internationale (...) et de préserver la paix et la sécurité dans le monde".



"Les deux pays défendent résolument le système international dont l'ONU constitue l'élément central ainsi que son autorité et son statut", écrivent-ils.



Donald Trump n'a eu de cesse de critiquer l'ONU depuis qu'il a pris ses fonctions et a multiplié les cavaliers seuls, comme la récente reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur la partie annexée du plateau du Golan, jamais entérinée par la communauté internationale.









Les deux pays "réaffirment leur volonté de relever ensemble les défis en ce qui concerne le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et la protection de l'environnement". Ils "s'engagent à appliquer l'accord de Paris dans toutes ses dimensions, à renforcer la capacité d'application des engagements et à communiquer d'ici à 2020 leur stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle".



Les Etats-Unis ont quitté en juin 2017 l'accord de Paris sur le climat.









"Les deux pays préconisent l'amélioration de la gouvernance économique internationale (...) pour préserver le système commercial multilatéral fondé sur des règles et centré sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils préconisent le respect par tous les membres de l'OMC de leurs engagements et (de leurs) obligations".



Les Etats-Unis ont menacé de quitter l'OMC en 2018. A l'heure de la guerre commerciale entre Washington et Pékin et des tensions américano-européennes, "la France et la Chine entendent poursuivre leurs efforts pour bâtir une économie mondiale ouverte et combattre toute forme de protectionnisme, en assurant un cadre de concurrence équitable".









Les deux pays "soulignent que le traité sur la non prolifération des armes nucléaires (TNP) est la pierre angulaire du régime international de non prolifération nucléaire et une composante majeure du système de sécurité international". Ils réaffirment que l'accord sur le nucléaire iranien, que les Etats-Unis ont quitté en 2018, "constitue un élément-clé du régime de non-prolifération et un facteur important pour la sécurité internationale et régionale".