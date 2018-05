Décès de Pierre Bellemare, une grande figure de l'audiovisuel en France

Pierre Bellemare, une grande figure de l’audiovisuel en France, est décédé samedi à l'âge de 88 ans après une brillante carrière entamée au milieu du siècle dernier, rapportent dimanche les médias français.



"Pierre Bellemare, inventeur de la radio moderne, voix historique, pilier, de la famille +Europe 1+ nous a quittés", a tweeté le vice-PDG de cette radio, Laurent Guimier, en exprimant sa profonde émotion suite à cette disparition.



Né le 21 octobre 1929, Bellemare a produit et animé de nombreuses émissions de radio et de télévision à partir des années 1950.



Lui rendant hommage, la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a salué un "pionnier de la radio et de la télévision modernes, conteur inoubliable". "Sa voix, ses émissions ont accompagné le quotidien de plusieurs générations", a observé la ministre, qui s'exprimait également via Twitter.



Le défunt s’était en effet distingué dans un rôle de conteur avec "Les dossiers extraordinaires", "Les dossiers d'Interpol" et des récits inspirés de faits réels déclinés en recueils, émissions radiophoniques et télévisuelles.



Figure emblématique du paysage audiovisuel, Bellemare est considéré, par ailleurs, comme le père du télé-achat en France. C’est lui aussi qui avait importé l'usage du prompteur des Etats-Unis.



Il est en outre apparu au cinéma dans des rôles en forme de clin d'oeil, notamment en 2009 dans "OSS 117: Rio ne répond plus" ou encore en 2011 dans la comédie "Les Tuche".