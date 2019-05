Début à Laâyoune du Forum régional sur la plaidoirie civile pour la marocanité du Sahara

Organisée sous le thème "Doter les jeunes des mécanismes de plaidoirie: Pour un partenariat efficace", cette rencontre vise à permettre aux acteurs locaux de s’informer des nouveautés de la cause nationale, dans un contexte marqué par une présence de plus en plus remarquable du Maroc sur les scènes continentale et internationale.



Après les rencontres de Tanger, Salé et Ouarzazate, il s’agit de la quatrième étape d’une série de sessions de formation intenses lancées en partenariat avec plusieurs ONG au profit des jeunes et acteurs associatifs, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, Mustapha El Khalfi.



A cet égard, il a noté que le partenariat avec l'Observatoire du Sahara pour la paix, la démocratie et les droits de l'Homme porte sur la mise en place d’une plateforme pour la formation, le renforcement des capacités et la qualification au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



"Ce forum régional, qui vise à promouvoir une plaidoirie civile efficace s’appuyant sur une connaissance scientifique, historique, juridique et politique, permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour renforcer leur action dans les institutions mondiales et dans le domaine numérique", a expliqué le ministre.



En outre, il a relevé que "la cause nationale a connu dernièrement des évolutions majeures confirmant la pertinence de la position du Royaume sur cette question", notamment à l’échelle africaine, citant la participation des 37 pays africains à la Conférence ministérielle sur l’appui de l’Union Africaine (UA) au processus politique des Nations unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain, tenu à Marrakech en mars dernier.



Au niveau des relations avec les voisins de la rive nord de la Méditerranée, M. El Khalfi a rappelé l’adoption des accords agricole et de pêche maritime entre le Maroc et l’Union européenne (UE). Ces progrès enregistrés sur la scène internationale s’appuient notamment sur des réalisations accomplies en matière de renforcement du front intérieur, a-t-il fait observer.



M. El Khalfi a relevé à ce propos l’accélération de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud, la consécration de la régionalisation avancée et le renforcement des compétences de la société civile, soulignant que ces réalisations ont été accomplies grâce à la vision éclairée et au leadership de SM le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, la présidente de l’OSPDH, Aicha Douihi, a constaté que cet évènement a pour objectifs de faire connaitre les derniers développements de la question du Sahara marocain et les rôles de la société civile en matière de plaidoirie pour cette cause nationale à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux.



Quelque 40 jeunes femmes et hommes issus des quatre provinces de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra bénéficient, durant trois jours, de cette session de formation, a-t-elle fait savoir.