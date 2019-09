Dakhla, la nouvelle pépite du tourisme au Maroc (France2)

Connue pour être le paradis du Kit surf, la Ville de Dakhla est devenue la nouvelle pépite du tourisme au Maroc, affirme la chaîne TV publique France2, qui revient dans son journal de 13 Heures sur la transformation de cette ville située aux portes du Sahara marocain.



« De l'eau, des voiles et du vent, beaucoup de vent. La presqu'île de Dakhla est un paradis de la glisse situé en plein désert, au large du Sahara. Plus de 30.000 Français naviguent chaque année sur le lagon saharien, où les hôtels clubs ont poussé sous les dunes. Dakhla, site protégé, est devenu un haut lieu des sports nautiques, où affluent des touristes venus de toute l'Europe », souligne France2 dans son reportage.



À cinq heures de Paris, la presqu'île de Dakhla, c'est 300 jours de vent par an grâce à une situation climatique exceptionnelle. Au vent du nord, l'alizé s'ajoute un phénomène thermique. La différence de température entre l'océan et le Sahara provoque une brise régulière et quasi permanente. Des atouts qui ont fait que « Dakhla est devenue l'une des dernières destinations à la mode au Maroc », indique la chaîne TV française.



Connue pour être le paradis du Kit surf, Dakhla attire les passionnés de ce sport à la mode qu'ils soient professionnels ou amateurs qui affluent de partout dans le monde, relève encore France2.



À une demi-heure des camps de surfeurs, la ville de Dakhla n'est pas encore submergée par la vague touristique. Mais avec 30% de visiteurs en plus ces dernières années, « le vent est peut-être en train de tourner », estime France2 qui souligne qu’en quelques années, 14 complexes touristiques sont sortis de sable, attirant 120.000 visiteurs l’an dernier et créant pas moins de deux mille emplois.