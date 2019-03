Dakhla : Le Maroc remporte la 1ère édition du Championnat d'Afrique de Kitesurf

Dans le Classement final de cette compétition sportive, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, les quatre premières places ont été largement dominées par des Kitesurfers marocains.



Ainsi, le kitesurfer Younès Ouahmid s'est adjugé la première marche du podium, suivi par Abdou Moutaouakil et Yassine Boucetta, alors que la 4ème position est revenue à Laarbi Derkaoui.



A rappeler que cette compétition sportive a été organisée par l'Association ''Lagon Dakhla'' sous l'égide de l'Association Internationale de Kitesurf et l'Association internationale des professionnels du Kitesurf.



Cet événement, qui a connu la participation de 19 sportifs issus de plusieurs pays africains, constitue une étape importante pour la qualification au Championnat du Monde de Kitesurf 2019 concernant le Continent africain.



Ce rendez-vous sportif, qui a offert l'opportunité aux sportifs marocains de se mesurer à leurs homologues africains et de raffermir leur talent sportif, a été également une occasion de consolider davantage les liens de fraternité et de solidarité qui unissent le Royaume aux pays du Continent.



Organisé à l'espace ''Attitude Dakhla'' situé à une trentaine de Km au nord-est de la ville, cette compétition est de nature à contribuer également à la promotion du développement sportif, économique et social des provinces du sud du Royaume.



Après avoir abrité de grands événements internationaux tels que le Championnat du Monde ''SAR le Prince Moulay El Hassan'' de Kitesurf, et les éliminatoires continentales qualifiant pour les Jeux Olympiques ''Juniors'' (Buenos Aires 2018), l'association "Lagon Dakhla" ambitionne de faire de Dakhla une destination incontournable pour le Kitesurf, eu égard aux potentialités qu'offre la ville pour la pratique de ce genre de sport (vents, infrastructures touristiques, et compétences professionnelles).



L'ambition via l'organisation de cette manifestation est de parvenir à développer de manière globale la pratique de cette discipline sportive à l'échelle africaine, et de garantir le rayonnement de la ville de Dakhla en Afrique et sur la scène internationale.