Cristiano Ronaldo invite Messi: "J'aimerais qu'il vienne en Italie"

Cristiano Ronaldo a mis, dans la presse lundi, son éternel rival Lionel Messi au "défi" de le rejoindre dans le championnat d'Italie, où la superstar portugaise cartonne avec la Juventus Turin après avoir "quitté (sa) zone de confort".



"J'aimerais qu'il vienne en Italie un jour. J'espère qu'il acceptera le défi comme moi, mais s'il est heureux (à Barcelone où il a évolué durant tout sa carrière professionnelle), alors je respecte cela", a dit à la Gazzetta dello Sport l'ex-attaquant du Real Madrid, transféré cet été à la Juve après neuf saisons dans la capitale espagnole.



"J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et pour mon équipe nationale, alors qu'il est toujours en Espagne", a énuméré le quintuple ballon d'or. "Pour moi, la vie est un défi, j'aime ça et j'aime rendre les gens heureux", a-t-il ajouté, assurant que l'Argentin ne lui manquait pas - "c'est peut-être moi qui lui manque".



"C'est un joueur fantastique et un bon gars, mais rien ne me manque ici. J'ai quitté ma zone de confort et j'ai relevé ce défi ici à Turin, j'ai prouvé que je suis toujours un joueur incroyable", a poursuivi l'attaquant âgé de 31 ans, auteur de 11 buts cette saison.