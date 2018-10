Création à Rabat du Forum des directeurs de l'Information des Agences africaines de Presse

Les directeurs de l'information et Rédacteurs en chef des agences de presse africaines, réunis en conclave vendredi à Rabat, ont décidé la création du Forum des Directeurs de l'Information des Agences africaines de presse (FDIAAP).



Créé à l'issue des travaux du 1er Forum des directeurs de l'information des agences de presse africaines, tenu du 17 au 19 octobre à Rabat sous le thème "Les défis de la gestion d'une Newsroom", le FDIAAP a pour objectif de promouvoir l'échange d'expériences et de données ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans les domaines de l'information, la formation et le multimédia.



Ce Forum, affilié à la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), ambitionne aussi d'organiser des séminaires et symposiums thématiques sous la houlette de la FAAPA et en partenariat avec des organismes et institutions à l'échelle africaine et internationale.



Il aspire également à devenir une force de proposition pour contribuer au rayonnement des agences membres de la FAAPA, tout en contribuant au développement de la circulation de l'information.



Il s'agit, en outre, participer aux rencontres, séminaires et conférences organisés aussi bien à l'échelle africaine qu'internationale, et d'élaborer des études dans le domaine de la presse et de l'information à la demande de la FAAPA ou de l'un de ses membres et partenaires.



Le FDIAAP exerce son action grâce au concours actif de ses membres qui apportent leur soutien et leurs compétences. Il peut s'assurer, en cas de besoin, le concours d'experts ou d'organismes qui lui sont extérieurs.



A cet effet, les membres du Forum ont élu un comité chargé de la coordination et de la communication. L'annonce de la création de FDIAAP a eu lieu à l'issue de trois jours de travaux intenses du 1er Forum du genre organisé par la FAAPA et qui s'est articulé autour de plusieurs sujets, notamment "L'usage des réseaux sociaux", "La numérisation de la production", "La programmation éditoriale", "Le fact checking" et "La motivation et l'évaluation".



Ces sujets ont été débattus dans le cadre de plusieurs panels par une pléiade de journalistes et de responsables, ainsi que de directeurs de l'information de plusieurs agences de presse africaines et internationales et d'autres médias (journaux, journaux électroniques, magazines ...).