Création à Fès d’un futur musée de la mémoire juive marocaine

‘’Nous sommes en train de discuter du lancement d’un musée de la mémoire juive marocaine’’, a dit à l'agence MAP M. Qotbi, qui a effectué mercredi une visite au cimetière israélite de Fès et au musée Batha, en compagnie du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, et du maire de la ville, Driss Azami Idrissi.



‘’Il s’agira d’un message fort de Fès au monde‘’, a indiqué M. Qotbi, jugeant ‘’nécessaire et important que cette mémoire commune soit mise en valeur’’.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la fondation nationale des musées, a-t-il ajouté, notant que cette institution ‘’est en train de s’intéresser à toutes les villes’’.



‘’Aucune région aujourd’hui ne sera oubliée’’, a-t-il assuré, relevant que Fès reste ‘’la mémoire du pays, celle d’un peuple et d’une culture’’.



‘’Cette mémoire ne doit pas occulter une frange essentielle de notre culture qui est le judaïsme’’, a poursuivi M. Qotbi.



Le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc a, par la même occasion, mis en avant l’importance du lancement des travaux de rénovation du musée Batha, qui sera désormais appelé ‘’musée de l’art de l’Islam’’.



Toutes ces actions s’inscrivent, a-t-il dit, dans le cadre de la promotion de la culture, en tant qu’élément de développement économique et social et d’ouverture de l’esprit, ainsi qu’un moyen pour les jeunes de connaitre la richesse et la diversité de la mémoire nationale.



Pour le président de la communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou, Armand Guigui, cette visite a pour objectifs de mettre en lumière les lieux de mémoire de la communauté juive de Fès, en vue de choisir un lieu pour la création d’un musée de mémoire de la culture juive marocaine.



Le maire de Fès, Driss Azami Idrissi, a mis de son côté l’accent sur cette initiative destinée à promouvoir le patrimoine civilisationel, culturel et historique de la ville de Fès.